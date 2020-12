Dopo la batosta rimediata contro la Fiorentina, la Juventus pensa al mercato per puntellare la propria rosa, con l’obiettivo di risalire in campionato. Una delle priorità bianconere sarà quella di dare ad Andrea Pirlo un vice-Morata, considerando anche le difficoltà negli ultimi tempi di Paulo Dybala. Per Tuttosport i Campioni d’Italia starebbero pensando a Leonardo Pavoletti e Simone Zaza, entrambi sul taccuino pure di Daniele Pradè.