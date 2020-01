Con il ritorno in Italia di Commisso (sarà a Milano mercoledì per la gara di Coppa Italia contro l’Inter), il mercato è destinato ad entrare nelle sue fasi decisive. Spunta un nome nuovo, che rimanda al Palermo di Iachini. Si tratta, scrive La Nazione, di Franco Vazquez, passaporto italiano e argentino, in forza al Siviglia. Il centrocampista (30 anni) ha un contratto in scadenza nel 2021 e la sua valutazione arriva a 10 milioni di euro.