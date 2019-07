Pedullà: “Domino attaccanti si sblocca a metà agosto, Lammers e Llorente nomi concreti”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato Alfredo Pedullà, raccontando le ultime indiscrezioni riguardanti il mercato della Fiorentina:

Boateng è stata un’operazione veloce e rapida. Il calendario non ha influito sul mercato, erano tutti obiettivi individuati da tempo. Nainggolan è fantamercato, guadagna 4,5 milioni e l’Inter ha speso 40 milioni per lui. A centrocampo viola forti su Demme, attenzione a possibili sorprese. Biglia è vicino al Genoa. Lammers per l’attacco è un nome caldo, anche grazie all’eliminazione dalla Champions League del Psv Eindhoven. Per Llorente rimane ancora aperto uno spiraglio. Le percentuali di permanenza dei giovani sono: Castrovilli 70 % si 30 % no, Sottil 52 % si 48 % no, Ranieri 90 % resta. Saponara verso Lecce mentre per Cristoforo sono stati avviati discorsi in Sud America. Dopo la metà di agosto i prezzi si abbasseranno sbloccando il domino degli attaccanti, coinvolgendo in modo indiretto anche la Fiorentina.

