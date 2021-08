Pedullà: Vlahovic-Tottenham al rialzo. Adesso tutto dipende da Commisso

Gli ultimi aggiornamenti sul bomber serbo

Anche il noto giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato sul proprio sito ufficiale aggiornamenti su Dusan Vlahovic. Il Tottenhan offre 60 milioni più bonus, la Fiorentina chiede almeno 70 più bonus. C'è distanza, ma la partita resta aperta con possibili rilanci decisivi in ogni momento da parte degli Spurs. Eventualità probabile se il pressing del Manchester City per Harry Kane dovesse concretizzarsi. Commisso spera ancora nel rinnovo ma se la firma del serbo non dovesse arrivare in ogni caso dovrà prendere una decisione complicata. Londinesi vigili anche su Nikola Milenkovic dopo l'apparente frenata con il West Ham.