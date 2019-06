Pedullà: “Veretout, situazione calda. Deve scegliere tra Roma e Milan. Le contropartite…”

Così Alfredo Pedullà nel punto sul mercato viola a Radio Bruno Toscana: “La situazione Veretout è molto calda. Stasera arriverà in Italia ufficialmente per vacanza, ma soprattutto per fare una scelta tra Roma e Milan. Mi sento di escludere contropartite tecniche di spessore come Cutrone, mentre Karsdorp è un profilo che interessa con la formula del prestito. Sulla soluzione cartellino per cartellino è la Fiorentina che vuole decidere, ma non è questa la soluzione principale scelta. Sullo sfondo resta il Napoli, che ha un accordo completo con il giocatore, ma senza cessioni a centrocampo non può muoversi in entrata. Sarà Veretout stesso a stabilire quale tra offerta tra Milan e Roma sarà la migliore. Entrambe le società hanno già fatto passi avanti con la Fiorentina, che ha memorizzato la richiesta del giocatore di andare via“.

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions Cup (CLICCA).