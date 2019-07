Pedullà: “Futuro Veretout entro sabato. Lirola, ecco a quanto si chiude”. Su Tonali e Benedetto…

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Dopo la chiusura dell’affare Veretout, che arriverà entro sabato, partirà tutto il mercato della Fiorentina, che al momento è un po’ soffocato. Tonali (SCHEDA)? Cellino ha resistito ad offerte importanti, sia della Roma che dalla Juventus. Molto probabile che rimanga un anno a Brescia per la crescita del ragazzo, che è la posizione di Cellino. Dragowski? Probabilmente la situazione si sistemerà a breve, vista la volontà di averlo come titolare. Veretout si sistemerà entro sabato, con Biglia che arriverà durante o dopo quella trattativa. Biraghi? Senza il cambio sarebbe sicuramente partito, ora potrebbe rinnovare, con adeguamento di ingaggio. Lirola (SCHEDA)? Se il Sassuolo abbassa la pretesa si farà. Sotto i 20 milioni si chiude, è un nome caldo. Badelj? Lucci lo propone continuamente, ma rimango più dubbioso. Benedetto (SCHEDA)?Vuole misurarsi con il calcio europeo dopo tanto tempo in Argentina. La Roma lo ha seguito per tempo, ora la Fiorentina lo guarda, è un nome da tenere caldo.