Il punto di Pedullà: “Chiesa, andava risolta prima. Defrel non interessa. Venuti via”

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Veretout? Oggi alle 15.00 il suo agente incontra la Roma, si erano già visti il 24 giugno. Il Milan ha il gradimento del giocatore ma stanno aspettando troppo, per la Roma può essere una pista. La Roma offre poco meno di 20 milioni, senza contropartite. Defrel? No, al momento si era parlato solo di soldi. Se i rossoneri non si faranno avanti, Veretout potrebbe virare su Roma. Ad oggi per acquistare il francese “bastano” 18 milioni più 2 di bonus. Venuti andrà al Lecce, lo scorso anno ha fatto bene lì. Lirola? Se scende la valutazione la Fiorentina resta in pole, 20 milioni vengono giudicati troppo. Chiesa? Non avrei aspettato il 16 luglio per risolverla, è una constatazione senza polemica. Mi aspetto chiarezza, se Federico rimarrà dovrà essere felice.