Pedullà: “Veretout, la Roma gioca al ribasso ma l’affare si farà. Gervinho…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno delle trattative di casa Fiorentina ed in particolare quella relativa a Veretout:

Cosa è cambiato nelle ultime ore con la Roma? L’offerta iniziale per Veretout era di 2,7 milioni più bonus e un milione in caso di Champions, un’offerta più alta rispetto a quella del Milan. Sopratutto c’era una commissione superiore ai 2,5 milioni per Giuffredi. Adesso invece le cifre sono più basse, sui 2,3 per il calciatore più bonus e commissioni al ribasso: l’affare è comunque in via di definizione, anche se la Fiorentina rispetto ai 25/30 milioni di inizio mercato dovrà accontentarsi di 20 per non trascinare troppo per le lunghe l’operazione e chiudere in fretta.