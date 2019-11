Quando arriva la sosta per le nazionali si torna inevitabilmente a parlare anche di mercato. A Radio Bruno è intervenuto l’esperto Alfredo Pedullà che ha fatto il punto delle trattativa in casa viola: “Oltre che scandagliare il mercato dei giovani, la Fiorentina farà un paio di mosse a gennaio. I nomi sono sempre quelli: Berardi, che ha rinnovato, per De Paul invece l’Udinese ha capito di aver tirato troppo la corda e se dovesse arrivare un’offerta la prenderebbe in considerazione. Florenzi? I 3,5 milioni d’ingaggio che percepisce sono un freno”.

Sulle mosse viola: “Adesso servono certezze, i profili giovani sono per il futuro. La Fiorentina in estate ha fatto mercato bene ma in fretta, servono due pedine che alzino il tasso d’esperienza sennò incappi in debacle come a Cagliari. Mercato in uscita? Un paio dei 4-5 esuberi usciranno, ma se non c’erano estimatori a luglio, figuriamoci ora. Su Benassi e Boateng invece le valutazioni sono diverse perché possono avere mercato”.