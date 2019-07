Pedullà sul centrocampista: “De Rossi era in cima alla lista, Biglia scartato”. Poi spiega la scelta viola su Inglese

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Sapevamo che i tempi del mercato non sarebbero stati stretti, siamo al 20 luglio e piano piano ci stiamo avvicinando al fatidico 10 agosto. Ritardo? Ci sono dei passaggi che la Fiorentina non può sbagliare come l’attaccante e il centrocampista, e ci sta che le società facciano certi ragionamenti in tal senso. Biglia? No, è stato scartato dalla seconda volta che il Milan lo ha proposto. La Fiorentina ha aspettato De Rossi, a seguire nella lista c’è Borja Valero e poi Biglia che non è mai stato in cima alle gerarchie”. Su Inglese, poi finito al Parma: “La Fiorentina non ha voluto accollarsi il rischio di spendere 20 milioni e tenersi Simeone fino al 2 settembre”.