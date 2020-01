Criscito non vuole lasciare il Genoa: oggi la risposta. Juan Jesus l’alternativa

Il nome nuovo uscito nelle ultime ore di mercato per la difesa della Fiorentina è quello di Domenico Criscito, capitano e bandiera del Genoa. Ecco l’aggiornamento fornito da Alfredo Pedullà:

Domenico Criscito non si aspettava di essere all’improvviso sul mercato. Aveva deciso di tornare al Genoa, il senso di appartenenza lo aveva ribadito in ogni occasione, un rigore sbagliato come quello di Firenze non avrebbe dovuto intaccare il suo innegabile attaccamento ai colori rossoblu. Ma i matrimoni, anche quando si tratta di un bis, si fanno in due: evidentemente Preziosi non la pensa allo stesso modo. La Fiorentina c’è, con forza, il difensore – pur con tutta la sua delusione – darà una risposta nel pomeriggio e potrebbe essere positiva. In caso contrario, la Fiorentina – ha preso Igor- andrà su Juan Jesus.