Pedullà su Bennacer: “Lui e il suo procuratore non rispondono al telefono…”

Con questa battuta Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato di Ismael Bennacer (QUI LA SCHEDA):

Sono 48 ore che sia lui che il suo procuratore non rispondono più al telefono. In pratica negli ultimi giorni Fiorentina ed Empoli erano d’accordo o quasi su tutti i fronti, ma manca ancora il sì definito del calciatore. Non vorrei che dietro a questo silenzio ci sia un tentativo di un’altra società, magari dall’estero, che ha alzato l’offerta economica al centrocampista algerino.