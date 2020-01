Pedullà smentisce: “Mandragora fuori budget. Per Duncan c’è l’opposizione del Sassuolo”

Alfredo Pedullà ha preso parola ai microfoni di Radio Bruno per fare il punto sul mercato della Fiorentina:

Mandragora? La sua valutazione non è inferiore ai 35 milioni e non ha un’utilità tattica per la rosa della Fiorentina. Duncan?E’ una situazione delicata, l Sassuolo non è salvo e ancora non ha trovato un sostituto, l’operazione resta molto difficile nonostante le parti inizialmente fossero molto vicine. Sono stati accostati dei nomi che non hanno alcun fondamento, Caprari non rientra nel progetto viola. Suso? Il giocatore vuole andarsene, per le condizioni a cui se ne andrà la Fiorentina farebbe un affare, ma non credo che l’esterno offensivo sia la priorità per Pradè. Sottil? Ho colto una frase di Pradè, in questo momento il ragazzo potrebbe andarsene in prestito a giocare.