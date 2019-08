Pedullà: “Simeone, resiste la pista Samp. Ipotesi scambio con Gabbiadini: le cifre”

Simeone sta valutando altre proposte, sia all’estero che in Serie A, ma l’affare con la Samp può andare in porto attraverso uno scambio: ai viola piace Manolo Gabbiadini, non blindatissimo a Genova e profilo gradito a Montella. La valutazione dei cartellini è tra gli 11 e i 18 milioni, ovviamente si sta ragionando sull’eventuale conguaglio a favore di uno dei due club. Pista da seguire, un’idea nata all’improvviso e – come tutte le idee – ha bisogno riflessioni. Lo riporta Alfredo Pedullà tramite il suo sito.