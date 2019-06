Pedullà: “Roma o Milan? Veretout deciderà entro 48 ore. Rossoneri fiduciosi”

Roma o Milan? Jordan Veretout alle prese con il dubbio amletico. Nei prossimi giorni il francese sceglierà la sua prossima squadra. A tal proposito Alfredo Pedullà scrive così sul suo sito internet:

Jordan Veretout tornerà in giornata in Francia, poi prenderà una decisione sul suo futuro. Ieri a Napoli, accompagnato dal padre, il suo agente Giuffredi gli ha esposto le offerte di Milan e Roma, ora la palla passa al centrocampista francese che dovrà fare una scelta definitiva. La Fiorentina ha aperto da tempo alla cessione, quindi aspetta le valutazioni di Veretout prima di parlare con uno dei due club interessati. Abbiamo detto che il Napoli in questo momento non si può muovere per il sovraffollamento che esiste a centrocampo, ma anche e soprattutto perché ormai Veretout è entrato nell’ordine di idee di scegliere tra i due club che lo hanno corteggiato negli ultimissimi giorni. Roma in pole? In questa trattativa bisogna avere pazienza, senza correre troppo. La Roma ha fatto una grande proposta economica, accetterebbe la richiesta Fiorentina per il prestito di Karsdorp, ma la sensazione forte è che le valutazioni di Veretout saranno di vario tipo. La fiducia del Milan è grande, l’ottimismo è cresciuto nelle ultime ore, non soltanto perché si tratta di una priorità di Giampaolo, ma anche e soprattutto perché ritiene di aver fatto il massimo sforzo per mettere Veretout al centro del nuovo progetto tecnico. Fermo restando che poi dovrà arrivare almeno un altro centrocampista. Entro domani sera, massimo giovedì, Veretout deciderà in Francia e poi si entrerà nel vivo dell’affare.