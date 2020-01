Pedullà: “Pedro operazione eccezionale di Pradè, Amrabat un ginepraio”

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa viola:

Cutrone si è presentato per quello che è: un giocatore affidabile in grado di segnare. Il suo arrivo è stato preceduto dalle perplessità, come se a gennaio fosse possibile andare a prendere Van Basten. Per prendere i campioni devi avere alle spalle un percorso di crescita. Voglio fare i complimenti a Pradè e alla Fiorentina per aver ceduto Pedro ad una somma maggiore di quella che era stata investita in estate. E questo succede raramente, anzi mai. Tutto questo avendo mantenuto l’ultima parola con il Flamengo, la prossima estate. Centrocampista? Amrabat è un ginepraio, perché non mi devo far imporre la clausola, è questo l’inghippo per il quale nessuna squadra è riuscita a chiudere e, in ordine, Inter e Napoli, si sono defilate. Duncan, a parte, penso possa avvenire qualcosa da fuori, dall’estero. In difesa c’è da capire se Ibanez accetta il Bologna o la Roma riesce nel suo tentativo di sorpasso sul giocatore. A quel punto la Roma potrebbe liberare Juan Jesus. Ranieri ha scelto l’Ascoli, fra le 5/6 proposte che aveva dalla Serie B. La Fiorentina lo manda a giocare in questi sei mesi, in prestito secco.