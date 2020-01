Pedullà: “Mercato in stand-by. Saponara-Lecce, domani le visite. Amrabat…”

Il giornalista del Corriere dello Sport e di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fatto il consueto punto di mercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana:

Lirola sta dimostrando di valere i 12 milioni pagati dalla Fiorentina l’estate scorsa. Penso sia un tassello imprenscindibile per il futuro.

Il mercato? Lo stato dell’arte è in stand-by. Penso che succedere poco tra oggi e domani. Domani Saponara farà le visite mediche con il Lecce.

La Fiorentina farà le cose con calma. Un conto è prendere Juan Jesus o Duncan oggi, un altro il 28 gennaio. La società farà qualche uscita minore in questi giorni.

La pista estera è valida anche per il 27-28 gennaio. Juan Jesus? La Roma tira al rialzo per finanziare l’acquisto dell’esterno. Penso che Roma e Inter troveranno l’accordo per il trasferimento di Politano nella Capitale. I giallorossi hanno tanti difensori centrali, da qui alla fine del mercato succederà qualcosa.

Amrabat? Napoli e Verona hanno le carte in mano da depositare. Il problema riguarda la clausola che il Napoli non vuole inserire nell’accordo. Anche la Fiorentina non vorrebbe la clausola.

Sottil? Mi aspetto che la Fiorentina lo blindi. Se dovessero chiedere una contropartita tecnica per Duncan, questa potrebbe essere Sottil.