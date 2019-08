Pedullà: “Martedì giorno decisivo per Dalbert, Raphinha e De Paul…”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, domani dovrebbe essere il giorno decisivo per lo scambio Dalbert–Biraghi. Per il brasiliano, l’immobilità delle principali concorrenti, ha favorito la squadra gigliata. Commisso vorrebbe regalare un ultimo colpo ad effetto alla piazza, il principale indiziato è Rodrigo De Paul. Il prezzo è di circa 30 milioni di euro. Per chiudere l’operazione Pradè dovrà necessariamente sistemare qualche esubero di troppo, che al momento appesantiscono il monte ingaggi. In difesa Tonelli sempre più vicino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul fronte esterni, il cartellino di Raphinha è lievitato pesantemente. La doppietta rifilata in campionato al Portimonense ha indotto lo Sporting ad alzare le pretese, 30 milioni di euro la richiesta.