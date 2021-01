Pedullà: “Malcuit-Fiorentina buone possibilità. Apertura del Napoli e del giocatore”

Sul suo sito online, Alfredo Pedullà parla della trattativa tra i viola e il club partenopeo per il terzino destro Kevin Malcuit (la Scheda). Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato la Fiorentina ha chiesto al Napoli la disponibilità per Malcuit, trovando grande apertura non soltanto dal club azzurro ma dallo stesso terzino francese. La trattativa viene descritta con buone possibilità di andare in porto.

CALCIOMERCATO invernale – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti aggiornata