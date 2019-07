Pedullà: “Il tormentone Chiesa ha sfinito. Montella, atteggiamento giusto”

Così Alfredo Pedullà durante il collegamento con Radio Bruno: “Non escludo che vengano fuori dei nomi nuovi, ma eravamo abbastanza preparati ad un mercato di questo tipo. L’importante per il tifoso viola che giustamente ha fame di notizie è uscire da questo tormentone Chiesa che ha veramente sfinito. Montella ha assunto un atteggiamento giusto, come ha fatto Giampaolo al Milan: entrambi hanno bisogno di giocatori ma entrambi mantengono un profilo basso. Rafinha? Lui ci rimase malissimo quando l’Inter non lo confermò. Sulla Fiorentina non ho riscontri. Khedira? Che lui lasci la Juve perché non rientra nei piani di Sarri ne sono sicuro, poi bisogna vedere chi si accollerà l’ingaggio. Per me è meglio puntare su profili come Demme, 25/26 anni e con un futuro davanti”.