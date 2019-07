Pedullà: “Il Milan ha alzato l’offerta per Veretout, ecco le cifre. Balotelli? Investirei su Inglese”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato viola e sull’incontro tra Milan e Fiorentina per Jordan Veretout:

L’offerta è di 18 milioni più due di bonus senza Biglia, quindi siamo a 20 milioni. Il Milan, quindi, ha alzato l’offerta per Veretout. Non è escluso che la Roma possa rilanciare. Dobbiamo tenere conto della durata del contratto e del suo stipendio attuale. Pezzella? Non credo abbiano parlato anche di lui. Al Milan piace, ma non penso sia inserito nell’affare. Penso che il Milan stia cercando un difensore più giovane. Balotelli? Se fossi la Fiorentina prenderei Inglese, mi sembra un attaccante pronto. Lì spendi, ma se devo investire, lo farei lì. De Rossi? Se dovesse smettere, gli mancherebbe tantissimo