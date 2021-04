Pedullà: “Gattuso lascia il Napoli, Fiorentina pista concreta”

Intervenuto su gazzetta.it, il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto brevemente anche di Gennaro Gattuso in ottica Fiorentina. Riportiamo una parte dell’articolo:

Ringhio ha deciso che il suo futuro sarà altrove, comunque vada la volata Champions: l’opzione più concreta porta a Firenze, dopo il no alla Samp e non essendoci mezza possibilità di approdo al Monza in caso di promozione. La Fiorentina, dunque, ma servirà un confronto dopo le scelte di Commisso sul management (non va esclusa la conferma di Pradè).