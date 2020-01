Pedullà: “La Fiorentina è sicura di chiudere giovedì le trattative impostate”

Nel consueto punto di mercato a Radio Bruno, l’esperto Alfredo Pedullà ha parlato delle ultime trattative di casa Fiorentina: “Siamo ormai vicini al famoso mercoledì, anche se neanche domattina ci saranno incontri. Considerato che in serata c’è la partita, la Fiorentina aspetterà giovedì perché è sicura di chiudere le idee che ha già impostato. Ok la strategia ma un conto è fare delle operazioni il 10 gennaio, un altro è farle il 31: non è una critica, solo un punto di vista differente. Dalla società non trapela nulla, ma mi aspetto un colpo in difesa e uno a centrocampo”.

Sulle uscite: “Ranieri? La sua uscita dipende dall’arrivo di Juan Jesus, l’addio del brasiliano dalla Roma dipende anche dall’uscita del turco Cetin: in tutto questo l’Ascoli aspetta. Sottil? E’ un grande talento, ma anche esigente perché non accetterà tutto. Deve decidere cosa fare da grande, che sia rimanere o giocare con continuità altrove. Ma se va al Sassuolo o al Genoa quando gioca? Molte proposte arrivano soltanto dalla B”.