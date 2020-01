Pedullà duro su Montella: “Ha fatto dei danni che la metà sarebbe bastata”

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Non sono spuntati altri nomi in ottica Fiorentina. Non è semplice e immediato parlare con Torino, Sassuolo e Wolverhampton. E’ importante capire le necessità di Iachini per poi aggredire il mercato dalla prossima settimana. Adesso ci sono dei problemi che la Fiorentina non pensava di avere in estate come Pedro o Chiesa che ha dato forse il 10-15% del potenziale. Montella ha fatto dei danni che già la metà sarebbe bastata, eppure mi pare uno degli allenatori maggiormente baciati dallo stellone del calcio. La Fiorentina si sta portando dietro questi danni. Ero a Cagliari, Montella mi ha imbarazzato.