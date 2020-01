Pedullà: “Duncan? Nessun appuntamento ad ora, si segue l’estero. Fiorentina attiva nei giorni finali”

Quotidiano punto di calciomercato con Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno:

La priorità della Fiorentina dopo aver acquistato Cutrone è sicuramente quella di cercare un centrocampista ma non c’è fretta. Le cose si potrebbero risolvere negli ultimi tre o quattro giorni di gennaio; la viola però è orientata verso l’estero. Duncan? L’interesse della Fiorentina c’è ed è forte ma ancora non c’è stato nessun appuntamento. Riguardo Sottil, il giocatore rimane a meno di cose clamorose, la Fiorentina ha deciso di puntare su di lui, a differenza di Ranieri che invece è vicino alla cessione. Boateng? Potrebbe tornare all’estero ma non so se sarà ceduto a ora o a fine stagione.