Pedullà: “Duncan, Kouamè ed Amrabat virtualmente Viola, in difesa…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha parlato Alfredo Pedullà, queste le sue dichiarazioni:

Duncan è virtualmente un calciatore viola, non era semplice ma la Fiorentina ha puntato molto sulla volontà del ragazzo. Operazione da 15 milioni di euro, c’è accordo tra le due società. Considero gigliato anche Amrabat, la Fiorentina ha avuto incontri positivi con agenti e Verona. Manteniamo un minimo di riserbo ma tutto si avvia verso la chiusura. Igor è un’opzione concreta per la fascia sinistra, mentre sullo sfondo rimane Juan Jesus. Confermo che c’è stato un tentativo clamoroso per Paquetà, nelle prossime ore sapremo di più. Olivera va in Messico mentre Boateng è stato un discorso sfiorato tra Fiorentina e Sassuolo, la sua posizione è in bilico. Kouamè è un ottimo investimento per il futuro, operazione da 10-11 esclusi bonus, Sottil-Genoa si tratta.