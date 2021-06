Pedullà: “Dragowski vicino al Dortmund. Offerta Viola per Oliveira”. Le cifre

Dragowski verso la Germania. Sergio Oliveira è una pista calda per la Fiorentina

Ore caldissime per il mercato della Fiorentina. Alfredo Pedullà, attraverso un tweet, comunica che il portiere polacco Dragowski è vicino a lasciare i Viola per approdare in Germania. Ammonta a 10 milioni l'offerta tedesca. Per quanto riguarda Sergio Oliveira, invece, la Fiorentina ha offerto 15 milioni di Euro a fronte di una richiesta di 20 da parte dei portoghesi.