Pedullà: “De Rossi-Biglia, vi spiego. Tentativo con biennale per DDR. Veretout-Venuti alle firme”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del mercato della Fiorentina:

Siamo in dirittura d’arrivo per Veretout: mancano solo gli aspetti burocratici con visite e firme. La Roma ha trovato la strada libera dopo il passo indietro del Milan, che voleva inserire Biglia. C’è il rischio che il Milan sia ‘impermalosito’, ma non credo che la Fiorentina torni su Biglia. La Fiorentina ha offerto due anni di contratto a De Rossi, che attualmente ha scelto il Boca Juniors: attenzione, perché ha cambiato idea diverse volte, ma ormai mi sembra convinto. Biglia era in stand-by, ma non ci torneranno. Chiesa? Mi aspetto qualche parola, magari sceglieranno una strategia diversa. Normale che Commisso ci stia mettendo la sua normalissima ingenuità per essere entrato da poco nel calcio italiano. Venuti? Manca solamente la firma con il Lecce. Thereau? Un ragazzo particolare, vai a capire cosa vuol fare da grande