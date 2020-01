Pedullà: “Cutrone stasera sarà a Firenze. La Fiorentina è pronta a cedere a titolo definitivo Pedro”

Ecco le parole di Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno

Cutrone è stata una trattativa senza intoppi, sempre stato il primo obiettivo della Fiorentina e stasera sarà già a Firenze. Pedro?La Fiorentina è aperta alla cessione definitiva, il ragazzo vuole il Flamengo, ma tutto è legato da quello succede con Gabigol, in questo momento è il Gremio invece che ha la trattativa in mano ed è pronto a chiudere. Le cifre sono quelle spese dalla Fiorentina quest’estate quindi non andrebbe a perdere soldi. Obiettivi Viola? L’affare Duncan in questo momento è bloccato dal suo infortunio, le alternative non convincono. In difesa sempre Bonifazi in prima linea sul quale però è partita un’asta, Juan Jesus resta sullo sfondo. Uscite? Rasmussen va in Bundesliga 2, per Dabo mancano solo i dettagli con la Spal, da sistemare Eysseric, Ranieri e Cristoforo, mentre Sottil è fuori dal mercato.