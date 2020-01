Pedullà: “Criscito scaricato dal Genoa. Paquetà? Ha deciso lui di restare al Milan”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto a Radio Bruno sullo stato dell’arte delle trattative viola a poco meno di 24 ore dal gong finale del mercato: “Criscito? Darà una risposta entro stasera, la Fiorentina aspetta e può virare su Juan Jesus in caso di risposta negativa. Lui può decidere di restare a prescindere, ma il Genoa lo ha di fatto scaricato. Igor? E’ un’operazione chiusa a 6,5 milioni; parliamo un ragazzo con delle prospettive su cui si può lavorare. Amrabat? La Fiorentina avrebbe voluto chiudere oggi, ma l’Hellas è un osso duro. Manca l’accordo totale, ma è una situazione molto ben imbastita”.

Sul resto delle trattative: “L’operazione Paquetà era seriamente in piedi, il Milan aveva dato il placet ad un prestito di 5 mesi ma il ragazzo ha deciso di rimanere nonostante non trovi spazio nel nuovo 4-4-2 di Pioli. Ma non escludo che sfumato il brasiliano la Fiorentina non cerchi un’altra operazione last minute a centrocampo”. Capitolo uscite: “Boateng può andare al Celta Vigo, Eysseric non andrà alla Spal visto che ha appena preso Castro”.