Pedullà conferma: “Fiorentina su Vicario, ci sarà un bel giro di portieri”

Il giornalista: "Vicario potrebbe essere - oppure no - riscattato dall'Empoli, ma ha mercato, su di lui c'è soprattutto la Fiorentina"

Il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha tirato in ballo anche la Fiorentina durante il suo intervento di ieri sera ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: "Dobbiamo prepararci a un giro di portieri, e non soltanto perché il contratto di Meret scade nel 2023: Ospina è in scadenza e gli hanno detto 'aspetta un secondo, fermati, che se non rinnova Meret, rinnovi tu'".