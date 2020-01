Pedullà: “Colpe di Pradè? I danni li ha fatti Montella. Sul mercato pausa di riflessione”

Alfredo Pedullà, giornalista Corriere dello Sport e Sportitalia, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Non è sorprendente che la Fiorentina si sia concessa una pausa di riflessione dopo Cutrone. In questi giorni sono state fatte valutazioni su alcuni profili di Serie A, è una fase di monitoraggio che ancora non ha portato ad un nome vero e proprio. Vecino? Da escludere. Duncan è un’operazione che va sempre seguita. Saponara sarà liberato la settimana prossima verso Lecce. Ranieri ha scelto l’Ascoli e sarà liberato quando sarà individuato un difensore. Pradè? Sarebbe ingeneroso attribuirgli responsabilità, il lavoro va giudicato in profondità, i danni li ha fatti Montella.