Pedullà: “Chiesa, situazione patetica. Centrocampo, nomi offerti non convincono”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative di casa Fiorentina:

Quello tra Chiesa e la Fiorentina più che un braccio di ferro sta diventando una storia patetica. Stimo Enrico e mi piace il ragazzo ma se la stanno giocando male, perché se vuoi andare nel mercato al 90% riesci ad andartene, ma devi essere chiaro con la società. Andare avanti così non è semplice, perché la Fiorentina sta sopra alle ambizioni di un singolo. Pradè negli States? Adesso serve una scossa dal mercato: alcuni nomi a centrocampo non convincono, altri sono stati proposti. Badelj? Difficila vada al Bordaeaux per 7 milioni, ma la Lazio vuole far cassa. E Biglia è sostanzialmente un separato in casa. Lirola? Mancano ancora 2-3 milioni per convincere il Sassuolo.