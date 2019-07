Pedullà: “Chiesa-Fiorentina, vicina la fumata bianca. Occhio a Demme”

Così Alfredo Pedullà, poco fa, a Sportitalia:

Più il tempo passa, più aumentano le possibilità di una permanenza alla Fiorentina di Federico Chiesa. La Juventus si aspettava che il giovane attaccante o il padre uscissero allo scoperto e invece il silenzio dei due ha di fatto allentato la presa dei bianconeri, che adesso, in pratica, non possono più investire la cifra necessaria all’acquisto del talento non solo viola, ma anche della Nazionale. Adesso Chiesa dovrà mettersi d’accordo con Commisso per il nuovo ingaggio, considerando che la Juve gli aveva offerto 5 milioni l’anno. Nella giornata di venerdì Veretout farà le visite mediche con la Roma, mentre per il centrocampo di Montella prende sempre più corpo l’ipotesi legata a Diego Demme, che vuol giocare in Italia. Tra l’altro è stato in vacanza poche settimane fa proprio in Toscana.