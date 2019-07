Pedullà: “Chiesa, è Commisso ad avere le carte in mano”. Il punto su Llorente, Demme e Lirola

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La Juventus è stata sul pezzo fino in fondo e ha fatto le offerte giuste per Chiesa, 5 milioni l’anno per 5 anni, ma le carte in mano ora ce l’ha Commisso. Non chiudiamo la porta definitivamente ma la situazione è questa. Llorente (SCHEDA)? Ha almeno otto proposte, di cui tre dall’Italia. Tengo calda la situazione di Demme (SCHEDA), mentre Lirola (SCHEDA) è sempre più vicino”.