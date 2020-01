Consueto punto di mercato della Fiorentina di Alfredo Pedullà ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Pedro? Penso che la formula sia di 14 milioni. Il Flamengo sfonda il muro di 30 milioni per Pedro e Gabigol. Pedro è un diamante, rivelatosi grezzo a Firenze.

Kannemann (SCHEDA)? Non mi sembra una pista calda.

Amrabat (SCHEDA)? E’ un grande ginepraio. Devi accettare una clausola che io mai accetterei. Il Napoli non ha chiuso la trattativa per questo motivo. E’ un grande centrocampista, ma attenzione alle trappole. Io non mettere una clausola nemmeno sui bottoni della mia camicia.

Suso? Viene accostato alla Fiorentina, ma entro venerdì Raiola, l’agente dello spagnolo, presenterà le offerte di Atletico Madrid e Siviglia che non vogliono inserire l’obbligo di riscatto.