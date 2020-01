Pedullà: “Centrocampista? Discorso rimandato alla prossima settimana. Cairo irremovibile su Bonifazi”

Intervenuto nel consueto collegamento con Radio Bruno, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative sulle trattative viola: “Duncan? Per il centrocampista è tutto rimandato alla prossima settimana, dopo le partite del weekend. Pedro? Va sempre tenuta d’occhio la pista che porta al Flamengo, mentre Dabo è già a Ferrara: non prevedo altre novità per il mercato viola nelle prossime ore. Bonifazi? Cairo è irremovibile, chiede 15 milioni. Il prezzo di Suso? Il Milan non può chiedere i 30-32 milioni della scorsa estate, adesso dovrebbero accontentarsi di una decina in meno. Al momento però non sono pervenute offerte per lo spagnolo, se non in prestito con diritto e nemmeno obbligo di riscatto”.