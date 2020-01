Pedullà: “Cassata soluzione più plausibile, c’è il gradimento. Difesa? Può restare così”

Consueto punto sul mercato viola di Alfredo Pedullà su Radio Bruno: “Cassata? E’ la soluzione più plausibile in questo momento rispetto ai nomi da 30-40 milioni di euro. C’è il gradimento, è il centrocampista moderno che puoi prendere. Il Genoa sta cambiando tutto facendo un’accozzaglia di cose che faccio fatica a comprendere. Difesa? Non sarei sconvolto se la Fiorentina restasse così in quella zona del campo”. LA SCHEDA DETTAGLIATA DI FRANCESCO CASSATA