Pedullà: “Bologna rassegnato a perdere Pulgar. Simeone…”

Alfredo Pedullà, giornalista Corriere dello Sport e Sportitalia, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Pulgar? Il Bologna si è rassegnato e sta cercando il sostituto. C’è la scelta del giocatore verso la Fiorentina, la strada è ben indirizzata. Diego Rossi? Discorso da sfumare, cifre alte, la Fiorentina non partecipa ad una corsa al rialzo. Simeone? Tra qualche giorno prenderà una decisione, la società sta cercando di fargli capire la sua posizione all’interno della rosa. La Fiorentina può spendere, evidentemente ad oggi sta decidendo di farlo sul centrocampo, ma non è escluso che più avanti possano arrivare sia un esterno che una prima punta”.

