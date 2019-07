Pedullà: “Boateng vuole l’Italia, Biraghi può rinnovare. E Ranieri resterà al 90%”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno degli ultimi rumors di mercato di casa Fiorentina: Al 90% Boateng se ne andrà, ha un’offerta dall’Eintracht ma vuole rimanere in una squadra italiana e la Fiorentina c’è. Con De Zerbi ha un ottimo rapporto professionale, ci ha creduto e avrebbe voluto la conferma ma lui ha deciso”.

Sulle uscite: “Su Simeone non ci sono squadre che al momento abbiano abbozzato una trattativa. Ranieri al 90% resta, la sua virtù è la duttilità e in settimana prossima ci sarà un incontro con l’agente. Per Castrovilli invece ci sono 2-3 squadre di bassa Serie A pronte a prenderlo, ma al 60% resta. Ingorgo sul terzino sinistro? Uno tra Hancko e Terzic se ne può andare, Biraghi può anche rinnovare visto che l’Inter non ha affondato il colpo”.

Sull’asse Firenze-Lecce: “Per Saponara i salentini sono la squadra più avanti. Venuti? Il Lecce ci conta e ci punta, è convinto di poterlo chiudere e lui sarebbe protagonista in Serie A in un ambiente che conosce e con un allenatore bravo come Liverani”.