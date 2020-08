Pedullà: “Biraghi-Fiorentina, ora la partita per adeguamento e rinnovo”

Sul proprio sito internet, il giornalista Alfredo Pedullà fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Cristiano Biraghi-Inter-Fiorentina:

Cristiano Biraghi è tornato alla Fiorentina dopo il prestito all’Inter, al momento ci sono pochi margini perché rientri in nerazzurro. Anche perché l’Inter sta facendo altre valutazioni per la fascia sinistra. Iachini ci punterebbe con forza, ma prima bisogna trovare un’intesa per prolungamento e adeguamento, al momento non ci sono accordi Biraghi guadagnava 1,8 all’Inter, a Firenze ritrova un contratto da poco meno di un milioni, evidentemente pochi. Qui si giocherà la partita, nella speranza di arrivare a un’intesa che accontenti tutti. La Roma? C’è un gradimento, fin qui non una trattativa.