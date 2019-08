Pedullà: “Berge, Demme e Rongier? Vogliono tutti la Fiorentina, riacquistato appeal”. Su Simeone…

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto delle trattative in casa Fiorentina a Radio Bruno: “Berge, Demme e Rongier? Hanno tutti e tre voglia di venire a Firenze, così come hanno fatto di tutto per essere viola Badelj, Lirola e Boateng. Per i tre prezzi andranno a calare, la Fiorentina forse prenderà uno di loro ma deciderà a stretto giro di posta. La Fiorentina ha riacquistato appeal e c’è voglia di calcio grazie a Commisso e al lavoro di Pradè che ha già fatto acquisti di grande spessore”. Sull’attaccante: “Dalla lista abbiamo depennato Rossi mentre Llorente può andare in Inghilterra a parametro zero. Simeone? C’è una società disposta a fare questo investimento (il Cagliari) ma al momento tutto è bloccato: se ne riparlerà più avanti”.