Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, il futuro di Domenico Berardi è incerto. Nonostante l’ottimo periodo di forma con il Sassuolo, ed il fresco rinnovo di contratto, la Fiorentina non molla la presa. Per l’estate 2020 è previsto il nuovo assalto per quello che è definito un chiodo fisso della dirigenza gigliata. Intanto stasera alle ore 21:00 si incroceranno da avversari al Mapei Stadium di Reggio Emilia.