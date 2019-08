Pedullà: “Berardi prima scelta della Fiorentina. E lui ha già detto sì”. Su De Paul…

Nel corso di A Pranzo con il Pentasport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative di casa Fiorentina: “La prima scelta è Berardi, gli altri nomi sono seconde scelte. Il Sassuolo per ora resiste perché deve già prendere un attaccante, senza Berardi ne deve comprare due. L’offerta è importante, 32 milioni tra prestito e obbligo di riscatto e il giocatore, che fino ad ora aveva rifiutato tutto, adesso è pronto ad andarsene e vuole Firenze. De Paul invece non è considerato un esterno offensivo dalla Fiorentina. Biraghi-Dalbert? Fino a ieri pomeriggio, Dalbert ha dato riscontro negativo. Ma l’Inter non può aspettare fino all’infinito il Nizza che dopo aver incassato 18 milioni non vuole pagarne neanche due per il prestito con diritto di riscatto”.