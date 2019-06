Pedullà: “Bennacer gradisce la Fiorentina. Veretout? Nessuna novità oggi. Su Inglese…”

Così Alfredo Pedullà sul punto mercato viola a Radio Bruno Toscana: “Viviano? Vediamo come evolverà la situazione, ad oggi ci sono già due portieri. Bennacer discorso di gradimento e che tocca qualcosa all’estero, ci sono stati contatti proficui tra Empoli e Fiorentina, gli azzurri hanno necessità di chiudere; destinazione viola più gradita, ma trattativa per ora ferma, la valutazione è sui 12 milioni. Su Veretout non ci saranno novità oggi, entro lunedì-martedì dovrebbe definirsi la situazione. Inglese? Può diventare una contropartita che il Napoli usa per arrivare a qualche viola, ma ad oggi non vedo profili idonei. Mandragora? La volontà dell’Udinese penso sia di trattenerlo, bisogna capire quale è quella del giocatore”.