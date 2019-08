Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha fatto il consueto punto sulle trattative di casa Fiorentina: “Se non parte Simeone fatico a vedere un nuovo un attaccante, questa vicenda verrà trascinata fino in fondo al mercato. Serve un’offerta che possa accontentare la Fiorentina e soprattutto che il calciatore accetti piazze come Cagliari o Sassuolo. Per ora però non ci sono state offerte, quindi finché non ci sarà questa uscita, non arriverà nessun attaccante. Se poi la Fiorentina prende Llorente è normale che i suoi spazi si restringono, quindi sarà importante capire la strategia viola”.

Sul centrocampo: “Prima del 10 agosto può fermentare l’operazione Demme, che è un nome più caldo rispetto a Sahin. La Fiorentina sta trovando l’accordo con lui, solo dopo si potrà andare ad aggredire il Lipsia che non farà grosse resistenze per il ragazzo. Eysseric-Dabo? Qualche amatore lo trovano, ma per pochi spiccioli…”