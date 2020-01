Pedullà: “Amrabat, c’è accordo fra Napoli e Verona: viola in gioco solo se salta. Gli altri nomi…”

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del rush finale di mercato della Forentina:

La Fiorentina ha i giocatori contati ma la strategia è di arrivare mercoledì contro l’Inter con questi giocatori, dopo San Siro vediamo. Per Amrabat c’è un accordo tra Napoli e Verona che solo comprende l’ingaggio, non si sono messi d’accordo sulla clausola; gli agenti del giocatore preferiscono non fissarla per potergli così permettere di fare un’esperienza all’estero in futuro. La Fiorentina entra in gioco solo se salta l’accordo con il Napoli. I nomi per la viola sono sempre i soliti, ma a questo punto diventa difficile concludere operazione a 25/30 milioni, sono fattibili quella da 10/12.