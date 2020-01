Pedullà: “Sì alla punta, ma va risolto l’equivoco Vlahovic. Bonifazi non è Beckenbauer”

Alfredo Pedullà, nel corso del Pentasport, ha fatto il punto sugli scenari in ottica mercato che coinvolgono la Fiorentina:

Non so se ha ragione Barone, sicuramente serve organizzarsi bene perché gennaio sia un mese proficuo, non solo per quanto riguarda il lato mercato. Il tempo non va sprecato, credo che la Fiorentina voglia dotare Iachini di qualche tassello entro metà mese, per l’impegno con l’Atalanta in Coppa Italia. Adesso si sta parlando di Bonifazi come fosse Beckenbauer, è un giocatore da rivalutare, ma non un fenomeno.

Sottil e Ranieri sono nella stessa situazione, uno dei due potrebbe andare a giocare. Saponara torna dal prestito al Genoa ed andrà a Lecce. A Genova c’è un vero e proprio repulisti:per l’attacco alla Fiorentina è stato proposto Pinamonti che cerca però attaccanti dalle caratteristiche diverse

La pedina sulla quale intervenire per Pradè è l’attaccante, così come vale per altre squadre in serie A. È giusto che l’attaccante arrivi, ma c’è da risolvere l’equivoco Vlahovic che non può protrarsi con un altro tecnico e per altri 6 mesi.

Per centrocampo c’è sempre Duncan, ma il Sassuolo non vuole cederlo. Basta ricordare quanto successo in estate nell’affare Lirola. Serve un’idea che possa essere abbinata ad un investimento sul quale si vada decisi: se si pensa che valga la pena investire 10 mln su Bonifazi, lo si faccia.

