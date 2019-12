Pedro: si fa avanti il Flamengo, ma lui vuole restare in Europa

Il Corriere Fiorentino si concentra su Pedro. Il club viola si sta convincendo che è meglio ascoltare le offerte dal Brasile dove gli estimatori non mancano, come il Flamengo. Qui, però, le idee tra dirigenti ed entourage divergono perché il brasiliano accetterebbe il prestito in Italia o in Europa, ma non in Sudamerica, dove invece tornerebbe solo con una cessione a titolo definitivo. Questione da affrontare con celerità perché alla Fiorentina serve un attaccante. Anche per questo motivo sul taccuino di Pradè e Barone ci sono i nomi di Zaza e Kalinic. Per il croato ci sarebbero in lizza anche il Bordeaux di Paulo Sousa e il Bologna. I costi dell’operazione raffreddano il tutto: circa 1,2 milioni di stipendio per sei mesi oltre che al milione da garantire alla Roma per il prestito oneroso all’Atletico Madrid.

Per le corsie esterne, i nomi di Politano e Berardi sono buono per consentire a Montella di virare sul 4-3-3.