Pedro, oggi l’agente incontra Pradè: ecco la richiesta della Fiorentina

E’ ancora da scrivere il futuro di Pedro. Come scrive La Nazione, oggi Pradè incontrerà il suo agente per decidere la destinazione finale dopo aver valutato tutte le offerte. Quella del Gremio è la più solida, la Fiorentina chiede almeno 11 milioni per rientrare dell’investimento fatto la scorsa estate, la possibilità di ottenerli è reale. Il dubbio che Pedro (classe 1999) possa esplodere altrove esiste, la Fiorentina in questo momento non può evidentemente permettersi di gestire l’inserimento graduale del centravanti, che ancora non ha acquisito l’esplosività necessaria per il nostro campionato.